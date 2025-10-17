पुणे में लॉन्च हुआ भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, सीएम फडणवीस ने बताए फायदे

पुणे, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के पुणे के चाकण औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में भारत का अत्याधुनिक और पहला इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह ट्रक ब्लू एनर्जी की पहल से भारत में विकसित किया गया है। यह ट्रक बैटरी स्वैपिंग तकनीक से लैस है और बहुत ही किफायती कीमत में उपलब्ध होगा। बैटरी को चार्ज करना और रिप्लेस करना दोनों आसान और तेज है।

खास बात यह है कि बैटरी को केवल चार से साढ़े चार मिनट में बदला जा सकता है। इस तकनीक से न केवल कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह कम किया जा सकेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी और देश में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रक प्रणाली का विकास होगा।

उन्होंने बताया कि इस ट्रक का पहला परिचालन मुंबई–पुणे कॉरिडोर पर शुरू किया जाएगा, जहां बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रक ड्राइवर जब स्वैपिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे, तो साढ़े चार मिनट में नई बैटरी लगाई जाएगी और ट्रक आगे बढ़ सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसे पेट्रोल या डीजल भरने की प्रक्रिया से भी तेज बताया।

फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, खासकर ट्रक सेगमेंट में। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 10,000 ट्रकों का निर्माण किया जाएगा और भविष्य में इसे 30,000 ट्रक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस परियोजना के लिए पहले दावोस में एमओयू किया गया था और बहुत कम समय में इस पर अमल किया गया है। उन्होंने ब्लू एनर्जी और एसआर कंपनी की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में नई दिशा मिली है और यह भारत को स्वदेशी और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर अग्रसर करेगा।

फडणवीस ने यह भी कहा कि इस तरह के इलेक्ट्रिक ट्रक से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि लॉजिस्टिक और परिवहन के क्षेत्र में लागत भी कम होगी। यह पहल उद्योग और पर्यावरण दोनों के लिए एक लाभकारी कदम है। उन्होंने सभी को इस नई तकनीक के लाभों को अपनाने और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ब्लू एनर्जी और एसआर टीम को हार्दिक बधाई दी और कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

