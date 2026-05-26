पंजाब निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, वित्त मंत्री हरपाल ने बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की

चंडीगढ़, 26 मई (आईएएनएस)। पंजाब के 105 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने और अपने बच्चों के भविष्य और काम के आधार पर ही अपना वोट दें तथा पंजाब की तरक्की में हिस्सा लें। सभी वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने चाहिए तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मैं उन सभी साथी पंजाबियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो आज उन शहरों में रह रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं ताकि आप अपने शहर की सरकार चुन सकें और मेरा मानना ​​है कि आपके शहरों के विकास और प्रगति के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है।

पंजाब के मतदाता लाइन में लगकर बड़ी संख्या में मतदान कर रहे है। एक मतदाता ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। गर्मी की वजह से हमने सुबह ही मतदान कर दिया है।

मोहाली के वार्ड नंबर 42 में अपना वोट डालने वाले मतदाता मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कर्मचारी बहुत सहयोगी हैं, और हर कोई व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। यहां का माहौल बहुत ही खुला है। 95 साल की एक वोटर सुरजीत कौर ने कहा कि मैं वोट डालने आई हूं। मैं 95 साल की हूं और अपना वोट डालकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

मोहाली की एसडीएम दमनदीप कौर ने आईएएनएस से बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे से लैस बूथ स्थापित किए गए हैं। आप यह भी देखेंगे कि संवेदनशील बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम