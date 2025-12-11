पीएम मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों के साथ संसद भवन में करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दस बजे उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसदों के साथ संसद भवन में मुलाकात करेंगे।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बिहार एनडीए के सांसदों से मुलाकात की थी। शुक्रवार को वह उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। शीतकालीन सत्र की वजह से सभी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग-अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से अलग-अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं।

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर एनडीए सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था। इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सांसदों को आमंत्रित करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि 7, लोक कल्याण मार्ग में एनडीए सांसदों को रात्रिभोज पर आमंत्रित करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम सब मिलकर आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 9 दिसंबर को एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए थे। तब उन्होंने एनडीए नेताओं से कहा था कि भारत पूरी तरह “रिफॉर्म एक्सप्रेस” चरण में आ गया है, जिसमें तेज और नागरिक केंद्रित शासन बदलाव होंगे।

सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को वास्तव में आसान बनाने के लिए सुधार कर रही है।

