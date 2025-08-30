पीएम मोदी की नीतियों ने ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया: हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के ऊर्जा क्षेत्र और खेलों में प्रगति पर अपने विचार साझा किए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में युवा चैंपियनों के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की पेट्रोलियम कंपनियां पहले की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

पुरी ने बताया, "पिछले साल पेट्रोलियम कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,49,000 करोड़ रुपए का रहा। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और एक मजबूत सिस्टम को जाता है, जिसने ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भविष्य में यह क्षेत्र और बेहतर प्रदर्शन करेगा। इन कंपनियों का कर्तव्य है कि वे भारत को आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित करें।"

पुरी ने खेलों में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा की। अपने बचपन को याद कर बताया, "जब मैं 8 साल का था और जर्मनी में अपने माता-पिता के साथ रहता था, तब 1960 के ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक गंवा दिया था। उस समय हॉकी में स्वर्ण पदक पूरे देश के लिए गर्व का विषय था। हालांकि, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक फिर से हासिल किया, जो काफी गर्व का क्षण था।"

पुरी ने क्रिकेट के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "भारत न केवल विश्व चैंपियन है, बल्कि क्रिकेट के माध्यम से एक राष्ट्रीय इकोसिस्टम भी प्रदान करता है। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर देश के हीरो हैं। भारतीय दर्शकों के बिना क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी नहीं होती।"

पुरी ने खेलों को देश की सफलता का पैमाना बताते हुए कहा, "किसी देश की प्रगति केवल जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि खेल के मैदान में उसके प्रदर्शन से भी मापी जाती है।"

