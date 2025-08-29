भारत समाचार

पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:09 AM
पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी

अहमदाबाद, 28 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधा है।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि अभद्र और अनैतिक भाषा अत्यंत निंदनीय और असहनीय है। इस तरह की भाषा के माध्यम से कांग्रेस और राजद ने राजनीतिक मूल्यों और मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। यह देश की समस्त मातृशक्ति और भारतीय संस्कृति का अपमान है। यह 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं पर प्रहार है।

उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। भारत की जनता इस मूर्खतापूर्ण कृत्य का कड़ा जवाब देगी।

वहीं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बहुत ही दुखद और शर्म की बात है। मिथिला के लोग अपनी भाषा और संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। महागठबंधन के नेताओं ने जिस तरह से अनैतिक भाषा का प्रयोग किया, इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है।

उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वह सुनने लायक नहीं है। मैं बिहार के लोगों की ओर से माफी मांगता हूं। उनकी भाषा से पता चलता है कि उन लोगों के अंदर में कितना जहर है। प्रधानमंत्री के चलते पूरी दुनिया में भारत की धमक है, और उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत शर्मनाक है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...