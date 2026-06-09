पीएम मोदी के 12 साल 'विकास और विश्वास' के प्रतीक, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति: भाजपा

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए इसे विकास, विश्वास और जनकल्याण का दौर बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के उत्थान, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जरिए देश को नई दिशा दी है।

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समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है और जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। 2014 से पहले की स्थिति बिल्कुल अलग थी। करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं थे, लेकिन आज 54 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत घर-घर गैस कनेक्शन पहुंचे हैं और नल से जल जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों को देश के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज किया जाएगा।

विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह निराधार आरोप लगाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। चार करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है। विपक्ष को यदि ये काम दिखाई नहीं देते, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है।

वहीं, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मोदी सरकार के 12 साल को विकास, विश्वास और जनकल्याण के 12 वर्ष करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करते समय यह स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित होगी और बीते वर्षों में उन्होंने अपने संकल्प को धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और 200 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण 140 करोड़ देशवासियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। उनकी नीतियों के चलते 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

उन्होंने कहा कि जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया, वहीं मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का कार्य किया है। महिलाओं के सम्मान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। चार करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला और 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल लेनदेन में तेजी आई है और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यह सुविधा दस लाख रुपए तक की है।

देश के बुनियादी ढांचे में हुए विस्तार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ी है तथा उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ है। इसके साथ ही सड़क नेटवर्क के विकास ने देश की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है।

वहीं, पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जो चोरी करेगा और भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और कानून अपना काम करेगा।

--आईएएनएस

पीएसके