ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वॉर मेमोरियल पहुंचे राजनाथ सिंह, शहीदों को किया नमन

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को सिडनी में ऐतिहासिक और रणनीतिक नौसैनिक फैसिलिटी एचएमएएस कुट्टाबुल का दौरा किया।

रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अक्टूबर, 2025 को कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ रक्षा, सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती दोस्ती पर जोर दिया। वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में जीवंत भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, उनके दृष्टिकोण और मूल्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

इसके अलावा, राजनाथ सिंह कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों की समाधि पर पहुंचे। वहां उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑस्ट्रेलियाई संसद में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संसद के अध्यक्ष, मिल्टन डिक ने राजनाथ सिंह का खास अतिथि के रूप में स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सहित कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने रक्षा मंत्री का अभिवादन किया और एक-दूसरे से बातचीत की।

राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सिडनी पहुंचे। वहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

बैठकों के बाद, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने सोशल मीडिया पर लिखा: "ऑस्ट्रेलिया और भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है—जो विश्वास, साझा हितों और शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों की पहली वार्ता के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली यात्रा पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई।"

