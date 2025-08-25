भारत समाचार

ऑनलाइन गेमिंग बिल युवाओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला : मनीष जायसवाल

Aug 25, 2025, 12:45 PM
ऑनलाइन गेमिंग बिल युवाओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला : मनीष जायसवाल

हजारीबाग, 25 अगस्‍त (आईएएनएस)। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर कहा कि यह युवाओं के हित में लिया गया बड़ा फैसला है।

हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल मानसून सत्र समाप्त होने के बाद अपने क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के कारण 21 दिन का मानसून सत्र बर्बाद हो गया। सत्र में 120 घंटे काम होना था, लेकिन केवल 37 घंटे ही काम हो सका, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सत्र जनता के पैसे से चलता है, लेकिन विपक्ष ने जनहित में चर्चा तक नहीं होने दी।

जायसवाल ने बताया कि उन्होंने सत्र में शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की और 40 सवाल उठाए, जिनमें 32 उनके क्षेत्र से संबंधित थे। साथ ही, क्षेत्र के विकास के लिए कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात भी की।

मनीष जायसवाल ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) बिल पर कहा कि दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। बहुत जल्द यह कानून बन जाएगा। इस कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, लेकिन ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना है। इस कदम से नशे की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसे खतरों को रोका जा सकेगा।

मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अपराधियों का मनोबल बेहद बढ़ गया है। कोयला, बालू और पत्थर की लूट चल रही है। सिंगल डिजिट लॉटरी का खेल चल रहा है। नशे का कारोबार चारों तरफ हो रहा है। पिछले दिनों रांची से भी एक पत्रकार को डिटेन कर लिया गया। यह एक तरह की दमनकारी सरकार है। इस सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ राजनीति कर रही है।

