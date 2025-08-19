भारत समाचार

ओडिशा : संबलपुर में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी घायल, भाई फरार

Aug 19, 2025, 05:46 AM
संबलपुर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा के संबलपुर जिले के धनुपाली थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुख्यात अपराधी मोहम्मद समद घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, खंडुआल के पास हुई इस मुठभेड़ में समद के बाएं पैर में गोली लगी। उसे तुरंत इलाज के लिए बुर्ला के विमसार अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोहम्मद समद और उसके भाई मोहम्मद वसीम ने सोमवार रात असफाक खान नामक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश में अभियान शुरू किया। देर रात खंडुआल के पास पुलिस को समद का पता चला। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो समद ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें समद घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि, उसका भाई मोहम्मद वसीम मौके से भागने में कामयाब रहा।

मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक 7.6 मिमी पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने मोहम्मद वसीम की तलाश में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। धनुपाली थाना प्रभारी ने बताया कि समद पर हत्या, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मुठभेड़ को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस घटना को लेकर लोगों के बीच में डर का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, घायल समद की हालत स्थिर बताई जा रही है और पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, मोहम्मद वसीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है।

