नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत सोपोर में बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर गिरफ्तार

सोपोर, 9 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में चल रहे 100 दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत सोपोर पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए एक कथित ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस पोस्ट वाटरगाम के अधिकार क्षेत्र में नाका जांच के दौरान की गई।

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पुलिस की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जारी प्रेस नोट के अनुसार, हिब डेंजरपोरा क्रॉसिंग पर नियमित नाका जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आमिर नजीर तंत्रे पुत्र नजीर अहमद तंत्रे निवासी गुंड ब्राथ, सोपोर के रूप में हुई है।

इस संबंध में पुलिस थाना डांगीवाचा में एफआईआर संख्या 53/2026 दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत मामला पंजीकृत कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद नशीले पदार्थ का स्रोत क्या था और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क की संलिप्तता तो नहीं है।

सोपोर पुलिस ने दोहराया है कि जिले भर में ड्रग तस्करों और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे, ताकि समाज को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त बनाया जा सके।

--आईएएनएस

पीएसके