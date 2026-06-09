नमो भारत ने एक दिन में 12.5 लाख यात्रियों के साथ रिकॉर्ड बनाया

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ने सोमवार को अब तक का सबसे अधिक दैनिक यात्री संख्या का रिकॉर्ड बनाया। इस क्रम में एक ही दिन में लगभग 1,25,500 यात्रियों ने इस मार्ग पर यात्रा की।

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एक अधिकारी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह उपलब्धि एनसीआर में लोगों के यात्रा करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जहां यात्री तेजी से, विश्वसनीय और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन के रूप में नमो भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बयान में कहा गया कि औसतन, लगभग 1 लाख यात्री प्रतिदिन नमो भारत सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

नमो भारत की बढ़ती लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण यात्रा के समय में होने वाली उल्लेखनीय कमी है। बयान में कहा गया है कि ऑफिस जाने वाले, छात्र और अन्य नियमित यात्री अपनी दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को तेजी से चुन रहे हैं।

लगभग 99 प्रतिशत समयबद्धता बनाए रखते हुए रेल सेवाएं यात्रियों को यातायात जाम और सड़क यात्रा से जुड़ी अनिश्चितताओं से बचाते हुए, समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती हैं।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली के सराय काले खान, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और उत्तर प्रदेश के मेरठ में गाजियाबाद और बेगमपुल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त स्टेशनों में शामिल हैं।

ये स्टेशन मेट्रो, भारतीय रेलवे, आईएसबीटी सेवाओं और सिटी बसों सहित सार्वजनिक परिवहन के कई साधनों से निर्बाध रूप से जुड़े हुए हैं। इन स्टेशनों से कुल यात्रियों का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुजरता है।

इस बीच, मेरठ में इसी नमो भारत बुनियादी ढांचे पर चलने वाली स्थानीय मेट्रो सेवाओं ने शहर के भीतर आवागमन को काफी बेहतर बनाया है। बयान में कहा गया है कि यह अनूठा एकीकरण यात्रियों को एक ही कॉरिडोर पर क्षेत्रीय और स्थानीय यात्रा दोनों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी का अनुभव करने की सुविधा देता है।

बयान में कहा गया कि दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच पूरी तरह से वातानुकूलित नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं।

ईंधन की बढ़ती कीमतों के समय, यह प्रणाली न केवल परिवहन का एक किफायती विकल्प बनकर उभर रही है, बल्कि निजी वाहनों की तुलना में अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की ओर बदलाव को भी प्रोत्साहित कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/