नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध परंपराओं का प्रदर्शन

कोहिमा, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा में आयोजित हॉर्नबिल महोत्सव जारी है। रविवार को महोत्सव के 26वें संस्करण के सातवें दिन नागा हेरिटेज विलेज में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक दलों द्वारा पारंपरिक प्रदर्शन का जीवंत प्रदर्शन किया गया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव की भावना का समावेश था, जो नागालैंड और मेघालय की राजसी पहाड़ियों से लेकर मणिपुर और मिजोरम की खूबसूरत घाटियों तक, असम की विशाल ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम की अनूठी विरासत तक फैली हुई थी।

किसामा के नागा हेरिटेज विलेज स्थित यूनिटी प्लाजा में रविवार को आयोजित सांस्कृतिक संपर्क के सातवें दिन, उपमुख्यमंत्री यंथुंगो पैटन ने मेजबान के रूप में और एससीईआरटी के स्कूली शिक्षा सलाहकार केखरीलहौली योमे ने सह-मेजबान के रूप में भाग लिया। दिन के मुख्य आकर्षणों में मिजोरम का चेराव नृत्य (जो बांस की डंडियों के लयबद्ध उपयोग के लिए जाना जाता है) और सरलमकाई (विजय का प्रतीक एक योद्धा) नृत्य शामिल था।

अरुणाचल प्रदेश के न्यिशी समुदाय ने जूजू जाजा जामिन्जा प्रस्तुत किया, जो फसल कटाई के दौरान धन के देवता का आह्वान करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही, रिखमपदा भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले भक्ति गीत और प्रेम गीत शामिल थे। मणिपुर के काबुई रोंगमेई समुदाय ने दुइशा लाम, यानी जलप्रपात नृत्य, जो पानी के मनोहर प्रवाह को दर्शाता है, और किट लाम, जो मानसून के बाद झींगुरों की चंचल गति और उल्लास से प्रेरित है, प्रस्तुत किया।

नागालैंड की लोथा महिलाओं ने नजांता, जो फसल कटाई के बाद का धन्यवाद नृत्य है, और मुंग्यांता, जो तोखु एमोंग उत्सव के दौरान अपनी मेहनत के फल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, प्रस्तुत किया। सिक्किम के भूटिया समुदाय ने हिम सिंह नृत्य (सिंघी छम) प्रस्तुत किया, जो कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है, जिसे पवित्र हिम सिंह के समान माना जाता है जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है।

