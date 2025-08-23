भारत समाचार

नोएडा : दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, 15 गाड़ियां बरामद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 12:04 PM
नोएडा : दोपहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, 15 गाड़ियां बरामद

नोएडा, 23 अगस्त (आईएएनएस)। नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की गई 15 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की हैं।

इनमें 11 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी शामिल हैं। बरामद वाहनों में से 5 नोएडा और दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों से संबंधित पाए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बंटी और नसीम उर्फ कंचन के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मूल रूप से सेक्टर-9 स्थित जेजे. कॉलोनी, थाना फेस-1 नोएडा के रहने वाले हैं।

पुलिस टीम ने इन्हें झुंडपुरा बॉर्डर, सेक्टर-8 से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ दबोचा। पूछताछ और निशानदेही पर इनके कब्जे से कुल 15 चोरी के वाहन बरामद किए गए।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बंटी इस गैंग का सरगना है। यह गैंग नोएडा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की कॉलोनियों, सोसाइटी और कंपनियों में रेकी करता था। मौका पाकर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों और स्कूटियों के लॉक तोड़कर चोरी कर लेता था। चोरी के वाहन सुरक्षित ठिकानों पर छिपाए जाते थे और बाद में सस्ते दामों पर बेच दिए जाते थे। इन पैसों से आरोपी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे।

पुलिस के मुताबिक, अब तक ये दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी बंटी और नसीम पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। बंटी के खिलाफ वाहन चोरी, लूट, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट समेत 9 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, नसीम के खिलाफ भी चोरी, आबकारी अधिनियम और वाहन चोरी जैसे मामलों में 9 मुकदमे पंजीकृत हैं।

बरामद वाहनों में स्प्लेंडर, हीरो एक्सट्रीम, बजाज सीटी 110, एचएफ डीलक्स, एक्सेस-125, मैस्ट्रो एज और जुपिटर जैसी बाइक और स्कूटी शामिल हैं। इनमें से कई वाहन दिल्ली और नोएडा के अलग-अलग थानों से दर्ज एफआईआर में जुड़े पाए गए हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों और चोरी के चैनल का पता लगाने में जुटी है।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...