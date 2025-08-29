नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी का प्रस्तावित दौरा, ड्रोन फैक्ट्री का कर सकते हैं निरीक्षण

नोएडा, 28 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी नोएडा इस सप्ताहांत एक बड़े आयोजन का गवाह बन सकती है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर रह सकते हैं।

इस दौरान दोनों नेता फेज-2 स्थित ड्रोन निर्माण करने वाली एक प्रमुख फैक्ट्री का निरीक्षण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़े अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई देने में सहायक साबित हो रहे हैं। ड्रोन तकनीक आज के समय में रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ निगरानी और अन्य औद्योगिक उपयोगों में भी बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में इस दौरे को उद्योग और रक्षा क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कंपनी की उत्पादन क्षमता, नवीनतम तकनीक और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा, यहां कार्यरत इंजीनियरों और विशेषज्ञों से भी मुलाकात की संभावना है। इसके साथ ही, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी प्रस्तावित है।

इस बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर "यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025" की तैयारियों पर जोर दिया जाएगा, जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित होने जा रहा है। यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की उद्योग जगत में संभावनाओं और निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने का बड़ा मंच माना जा रहा है।

पिछले वर्ष आयोजित हुए पहले संस्करण को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि इसमें और भी ज्यादा विदेशी और घरेलू कंपनियां हिस्सा लेंगी। व्यापार और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण करार भी इस शो के दौरान हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस आयोजन को राज्य की औद्योगिक छवि को मजबूत करने का अहम अवसर मानते हैं। कुल मिलाकर, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल एक फैक्ट्री निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नोएडा और पूरे प्रदेश की औद्योगिक तथा रणनीतिक योजनाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीएससी