मध्य प्रदेश: क्रॉस वोटिंग के डर के बीच कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु भेजा

भोपाल, 9 जून (आईएएनएस)। आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका के मद्देनजर कांग्रेस ने मंगलवार को अपने मध्य प्रदेश के विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारने के फैसले ने पहले सीधे-सादे मुकाबले को एक रोमांचक राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया है।

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कांग्रेस विधायकों का एक ग्रुप भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ, जबकि दूसरा ग्रुप शाम को रवाना होने वाला था। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि लगभग 45-50 विधायक पार्टी द्वारा आयोजित पहली चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे।

यह कदम कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद उठाया गया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश की तीन रिक्तियों में से दो के लिए पहले ही रजनीश अग्रवाल और तरुण चुघ को मैदान में उतार रखा था, लेकिन केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में नामित करने के उसके फैसले ने राजनीतिक समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सदस्यों के गणित से कांग्रेस खेमे की चिंता स्पष्ट होती है। भाजपा के पास वर्तमान में विधानसभा में 165 सीटें हैं। राज्यसभा उम्मीदवार की जीत के लिए 58 प्रथम वरीयता वोटों की आवश्यकता होती है, इसलिए सत्तारूढ़ दल को अपने पहले दो उम्मीदवारों को आराम से निर्वाचित कराने के लिए 116 वोटों की आवश्यकता है। इन दो सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी भाजपा के पास 49 वोटों का अधिशेष है। इन्हीं अतिरिक्त वोटों के बल पर भाजपा ने केवट को मैदान में उतारकर तीसरी सीट के लिए चुनाव लड़ा है।

हालांकि, पार्टी के पास अभी भी आवश्यक संख्या से कम है और अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए उसे लगभग 10 से 12 कांग्रेस विधायकों या अन्य विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

इस बीच, कांग्रेस के पास विधानसभा में 62 विधायक हैं। यह संख्या उसके उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को निर्वाचित कराने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उन्हें जीतने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है। हालांकि, पार्टी का अंतर बेहद कम है, केवल चार अतिरिक्त वोटों के साथ। इसका मतलब है कि क्रॉस-वोटिंग की थोड़ी सी भी स्थिति कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ सकती है।

यदि कांग्रेस के 10 से 12 विधायक भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं, तो नटराजन की जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है, जिससे भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल करने और राज्य की तीनों राज्यसभा सीटों पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है।

इसी संभावना को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने अपने विधायकों को कर्नाटक में स्थानांतरित कर मतदान के दिन तक उन्हें साथ रखने का निर्णय लिया है।

--आईएएनएस

एमएस/