मथुरा: सगाई समारोह से लौट रहे तीन युवकों की नाले में गिरने से दर्दनाक मौत

मथुरा, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में स्थित राधाकुंड-गोवर्धन बाईपास पर एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक नाले में गिरने से तीन युवकों की दुखद मौत हो गई। ये तीनों युवक राधाकुंड में एक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इस दर्दनाक घटना ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है।

मृतकों की पहचान अंकुश, प्रवीण और कन्हैया के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से तीनों युवकों के शवों को नाले से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, तीनों मृतक सगाई समारोह में शामिल होने के लिए मथुरा से राधाकुंड आए थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ये तीनों युवक शराब के नशे में थे। आशंका है कि देर रात नशे की हालत में, उन्हें अंधेरे में नाले का पता नहीं चला और वे उसमें गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।

जिस घर में सगाई की रस्में चल रही थीं, वहां जैसे ही यह खबर पहुंची तो खुशियों का माहौल तुरंत शोक में बदल गया। परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं। यह घटना गोवर्धन बाईपास के राधाकुंड क्षेत्र की है, जहां सुरक्षा व्यवस्था और अंधेरे में नाले की स्थिति को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

वहीं, तीनों लोगों की मौत की खबर लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाते ही मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि सगाई समारोह जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने गए तीनों लोग फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे।

सीओ अनिल सिंह ने कहा कि पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और पूरा क्षेत्र इस हृदय विदारक घटना से स्तब्ध है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी