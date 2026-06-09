मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद केरल के कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

तिरुवनंतपुरम, 9 जून (आईएएनएस)। केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि, पहले से तय परीक्षाओं और इंटरव्यू में कोई बदलाव नहीं होगा।

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अधिकारियों ने बताया है कि आईएमडी की ओर से रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद कन्नूर, कासरगोड और कोझिकोड जिलों में आज स्कूलों और कॉलेज बंद रखे गए हैं। यह छुट्टी सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी, जिनमें कॉलेज, स्कूल, आंगनवाड़ी, ट्यूशन सेंटर, आईसीएसई, सीबीएसई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और मदरसों समेत धार्मिक शिक्षण संस्थान शामिल हैं। हालांकि, आवासीय स्कूलों पर यह छुट्टी लागू नहीं होगी।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने पर भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 9 जून को केरल के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कन्नूर, कासरगोड और कोझिकोड में 24 घंटे के अंदर 204.4 मिमी से अधिक बारिश हो सकती है।

इसके अलावा, वायनाड और मलप्पुरम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, पांच दिनों की अवधि के दौरान कई जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ शामिल हैं।

10 और 11 जून को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड अलर्ट पर रहेंगे। 12 जून को एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने यह भी कहा है कि अगले सात दिनों के दौरान केरल में कुछ जगहों पर 7 सेमी से 20 सेमी तक भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मौजूदा स्थिति के कारण तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है और कम समय में अचानक बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना को देखते हुए आम लोगों और सरकारी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और संवेदनशील इलाकों में जरूरी सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

डीसीएच/