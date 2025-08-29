'मर्यादा तोड़ने वाली राजनीति को देश करेगा खारिज', राहुल-तेजस्वी पर भड़के राधामोहन सिंह

मोतिहारी, 29 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं में आक्रोश है। मोतिहारी के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है।

भाजपा सांसद राधामोहन सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये दोनों राजकुमार (राहुल गांधी और तेजस्वी यादव) इस बात से बैखलाए हुए हैं कि आज एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। यह बात इन्हें रास नहीं आ रही, इसलिए वे अलूल-जलूल और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और तेजस्वी राजनीति की मर्यादा तोड़ रहे हैं और इसे कलंकित कर रहे हैं। देश इस प्रकार की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा।

भाजपा सांसद ने कांग्रेस और राजद पर पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भूल गए कि 1990 से 2005 तक बिहार की क्या हालत थी। उस दौर की घटनाओं को याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

वोटर अधिकार यात्रा को अराजकता फैलाने वाला कदम बताते हुए राधामोहन सिंह ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, उन्हें जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने एक महीने का समय दिया था। लेकिन, उस दौरान क्या हुआ, यह सब देख रहे हैं। राहुल और तेजस्वी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यात्रा के नाम पर राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों राजकुमारों को भाषा पर संयम नहीं है; वे मर्यादा तोड़ रहे हैं। यह उनकी हताशा का परिणाम है।

बता दें कि कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

--आईएएनएस

पीएसके