मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना हमारा लक्ष्य: कॉनराड के. संगमा

Oct 10, 2025, 03:15 AM
मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना हमारा लक्ष्य: कॉनराड के. संगमा

इंफाल, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को मणिपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की राजधानी इंफाल में कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना है।

इस यात्रा के दौरान संगमा ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की और इम्फाल में मैतेई और नागा नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के साथ बातचीत की।

शाम को उन्होंने एनपीपी विधायकों, राज्य कार्यकारिणी सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी की।

संगमा कल सड़क मार्ग से नागालैंड के दीमापुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान रास्ते में वह स्थानीय सीएसओ से मिलने के लिए कांगपोकपी में रुकेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य विभिन्न समुदायों से जुड़ना, जमीनी हकीकत को समझना और शांति स्थापना के प्रयासों में पार्टी द्वारा योगदान देने के तरीकों पर विचार करना है।

मीडिया से बात करते हुए संगमा ने कहा कि उनका उद्देश्य मणिपुर के विभिन्न हितधारकों, समुदायों और लोगों से मिलना और यह आकलन करना था कि एनपीपी स्थायी शांति सुनिश्चित करने में कैसे रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि हाल के महीनों में हिंसा में कमी आई है, लेकिन पूर्ण सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर संवाद और सहभागिता महत्वपूर्ण है।

संगमा ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र भारत के लिए मौलिक है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की बहाली सामान्य स्थिति की ओर लौटने का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि एनपीपी आगामी चुनावों से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, लेकिन तत्काल प्राथमिकता मणिपुर में शांति और स्थिरता वापस लाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा इन दिनों मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर हैं।

--आईएएनएस

एमएस/पीएसके

