मणिपुर: काकचिंग में सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान, भारी मात्रा में हथियार बरामद

कोहिमा, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। मणिपुर के काकचिंग जिले में उग्रवाद के खिलाफ एक कार्रवाई में असम राइफल्स और काकचिंग पुलिस कमांडो की संयुक्त टीम ने थंबल चिंग्या क्षेत्र में सुनियोजित तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए।

विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस अभियान में उग्रवादियों की मौजूदगी और युद्ध-सामग्री से भरे एक संदिग्ध ठिकाने को निशाना बनाया गया। 16 सदस्यों वाली इस संयुक्त टीम ने स्थान की गहन तलाशी की, जिसके बाद हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ।

इस अभियान में संयुक्त टीम ने एक एके-47 राइफल, एक जी3 राइफल, एक संशोधित सिंगल-बैरल राइफल, तीन बोल्ट-एक्शन सिंगल-बैरल राइफलें, एक हथगोला और विभिन्न कैलिबर के 60 कारतूस बरामद किए। इसके अलावा, अभियान के दौरान अन्य युद्ध-सामग्री भी बरामद की गई, जो उग्रवादी गतिविधियों को विफल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

असम राइफल्स ने बरामद हथियारों और गोला-बारूद को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए तत्काल काकचिंग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। यह अभियान मणिपुर में विद्रोही समूहों की गतिविधियों पर नकेल कसने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।

असम राइफल्स के अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगी न केवल संभावित खतरों को कम करती है, बल्कि मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि असम राइफल्स और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह तालमेल सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवाद का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

निरंतर सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के जरिए, असम राइफल्स पूर्वोत्तर में एक विश्वसनीय बल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जो नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है।

