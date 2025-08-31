'मन की बात' के 125वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

यह एपिसोड पूरे आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑनएयर मोबाइल ऐप और आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

हिंदी प्रसारण के बाद, आकाशवाणी कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा।

'मन की बात' जनसंचार के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व पहल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के नागरिकों के साथ सीधे संवाद करने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से वे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, नवाचार, सामाजिक विकास, और प्रेरणादायक कहानियों को जनता तक पहुंचाते हैं। यह न केवल सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को भी बढ़ावा देता है।

'मन की बात' ने अक्टूबर 2014 में शुरू होने के बाद से स्वच्छता (स्वच्छ भारत अभियान), पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, और जमीनी स्तर पर नवाचार जैसे विविध और महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया है।

इस कार्यक्रम ने इन मुद्दों को न केवल जनता के सामने लाया, बल्कि नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर जन आंदोलनों को जन्म दिया है।

उदाहरण के लिए, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे विषयों पर लोगों ने सामूहिक प्रयास शुरू किए, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी साबित हुए। मन की बात के 124वें एपिसोड (27 जुलाई 2025) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का विशेष उल्लेख किया, जिनकी हाल ही में अंतरिक्ष से वापसी को राष्ट्रीय गौरव का क्षण बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, "जैसे ही शुभांशु पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से उतरे, लोग खुशी से झूम उठे। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया।"

'मन की बात' सरकार और जनता के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है, जो सहभागी शासन और सामूहिक प्रगति की भावना को मजबूत करता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस