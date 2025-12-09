मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ कोई मतभेद नहीं: डिप्टी सीएम शिवकुमार

बेलगावी, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पार्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ उनके कोई मतभेद नहीं हैं।

डिप्टी सीएम ने दावा किया कि पहले भी कोई असहमति नहीं थी और अब भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगी।

शिवकुमार की ओर से यह बयान उस वक्त दिया गया जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या सीएम सिद्धारमैया के बेटे, एमएलसी यतींद्र की टिप्पणियों से सत्ताधारी पार्टी में एक बार फिर भ्रम पैदा हो गया है।

यतींद्र सिद्धारमैया की उन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कि हाई कमान ने शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश को खारिज कर दिया है और सिद्धारमैया पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा है। मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा।

जब उनसे पूछा गया कि पार्टी हाई कमान उन्हें दिल्ली कब बुलाएगी, तो शिवकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसी बातें नहीं बता सकता कि हाई कमान मुझे दिल्ली कब बुलाएगी।

मुख्यमंत्री पद को लेकर बार-बार बयान देने के लिए यतींद्र को नोटिस जारी करने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि वह इस मामले पर बाद में बात करेंगे।

इससे पहले, शिवकुमार ने सीएम पद के मुद्दे पर एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बहुत खुश हैं और सब कुछ अच्छा होने की कामना करते हैं।

बता दें कि यतींद्र सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा था कि सीएम सिद्धारमैया अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे और हाई कमान ने डीके शिवकुमार के इस पद के दावों को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को बेलगावी जाने से पहले बेंगलुरु में शिवकुमार ने यतींद्र की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि मैं बहुत खुश हूं। सब कुछ अच्छा हो, राज्य के लिए अच्छा हो।

राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए बेलगावी के सांबरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद, उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान समर्थकों ने 'शिवकुमार अगले सीएम' के नारे लगाए।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह घटनाक्रम सोमवार को बेलगावी में यतींद्र के बयान का जवाब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

इस बीच, कांग्रेस एमएलसी चन्नराज हट्टीहोली ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम का बेलगावी में स्वागत करते हुए उन्हें 'मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार' कहा, जिससे लोगों का ध्यान इस ओर गया। चन्नराज मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई हैं, जो शिवकुमार के करीबी हैं।

बाद में एमएलसी चन्नराज ने कहा कि यह सोशल मीडिया हैंडलर की गलती थी और उन्होंने पोस्ट हटा दिया है। उनकी बहन, मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने भी दोहराया कि यह सोशल मीडिया हैंडलर की गलती थी।

उन्होंने आगे कहा कि मैं और मेरा भाई पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हम हाईकमान के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब हाई हाईकमान ने कहा है कि वह सही फैसला लेगा, तो हमें तब तक इंतजार करना चाहिए।

--आईएएनएस

पीएसके