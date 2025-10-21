मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किया पुष्पचक्र

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुंबई के नायगांव पुलिस मुख्यालय के मैदान में आयोजित एक समारोह में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को नमन किया। समारोह में सलामी और परेड का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस बल की अनुशासित और गौरवपूर्ण उपस्थिति देखने को मिली।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर शहीद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के परिजनों से मुलाकात की और उनकी वीरता को याद करते हुए उनके बलिदान को राज्य और देश के लिए अमूल्य बताया।

उन्होंने कहा, “हमारे पुलिसकर्मियों का बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता है। उनकी वीरता और समर्पण समाज की सुरक्षा और शांति के लिए एक मिसाल है।”

इस दौरान उन्होंने पुलिस बल के कल्याण और उनके परिवारों के समर्थन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

वहीं, दादर पुलिस ग्राउंड में भी एक समानांतर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अधिकारी, नागरिक और गणमान्य व्यक्ति एकत्रित हुए।

समारोह की शुरुआत सुबह मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, विभिन्न पुलिस इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन उपस्थित थे।

इस आयोजन में शहीदों की बहादुरी और बलिदान को याद किया गया, जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं।

पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा, “पुलिस स्मृति दिवस हमें उन नायकों को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने कर्तव्य के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई। उनका बलिदान हमें कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा की प्रेरणा देता है।”

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने भी शहीदों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि पुलिस बल समाज के लिए हमेशा समर्पित रहेगा।

इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने परेड और सलामी के माध्यम से अपनी अनुशासन और तत्परता का प्रदर्शन किया। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की गई।

--आईएएनएस

एकेएस/डीएससी