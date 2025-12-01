मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज, आप सदन की कार्यवाही को वॉशआउट करते रहिए और जनता आपको

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी के शीतकालीन सत्र वाले भाषण, एसआईआर मुद्दे और मौलाना महमूद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कुछ बिना मांगी सलाह देना चाहता हूं कि वह खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी वाली उनकी आदत से निकलें। नकवी बोले कि विपक्ष का पूरा ध्यान संसद सत्र को वॉशआउट करने पर रहता है और जब तक वे इसी में लगे रहेंगे, जनता भी उन्हें बाहर सड़क पर वॉशआउट करती रहेगी।

नकवी ने कहा कि संसद चर्चा के लिए होती है। बहस करो, अपनी बात रखो, लेकिन चुनाव हारने का गुस्सा संसद में मत उतारिए। उन्होंने कहा कि सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, फिर चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, समाज, अंतरराष्ट्रीय मामलों, जो भी मुद्दे हो, लेकिन विपक्ष चर्चा में विश्वास ही नहीं रखता। वे सिर्फ हंगामा चाहते हैं ताकि खर्चा तो भारी हो लेकिन चर्चा चवन्नी से भी कम रहे।

उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अपने दिमाग का राजनीतिक प्रदूषण साफ करें। वे पहले से सोचकर आते हैं कि सत्र वॉशआउट करना है। उन्होंने कहा कि आप संसद को वॉशआउट करते रहिए, जनता आपको सड़क पर वॉशआउट करती रहेगी।

एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग देश में एक तरह का आपराधिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, जो एक खतरनाक साजिश है।

नकवी बोले कि जनता एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे उत्साह और जुनून से भाग ले रही है। हां, कुछ विपक्ष-शासित राज्यों में कर्मचारी और अधिकारी हतोत्साहित किए जा रहे हैं, लेकिन जहां सरकारें मजबूत हैं वहां यह प्रक्रिया ठीक चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया को राजनीतिक वार और प्रहार के जरिए असफल करना चाहता है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं होगा।

मौलाना महमूद मदनी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस देश में ऐसा जहरीला जिहादी जुनून कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का वह अकेला देश है, जहां दुनिया के लगभग हर धर्म के लोग साथ रहते हैं। यहां सहिष्णुता, समावेश और सबके साथ-विकास की भावना हमारी ताकत है।

उन्होंने यह भी कहा कि दुनियाभर में जितने मुसलमान हैं, उनमें से हर दस में से एक मुसलमान भारत में रहता है। ऐसे में हिंसा, जिहाद या फसाद फैलाने की कोशिशें इस देश की एकता को नहीं तोड़ सकतीं। नकवी बोले कि देश में कभी जिहाद और फसाद का एजेंडा सफल नहीं हुआ है। जो लोग इस तरह का जहर फैलाते हैं, उन्हें देश ने हमेशा चकनाचूर किया है और आगे भी करेगा।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की सहिष्णुता और एकता को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक सोच और सामाजिक ताकत ऐसी हर कोशिश को मिटा देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, भारत उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी