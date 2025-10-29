महाराष्ट्र : पूर्व सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी, पुलिस कर रही जांच

अमरावती, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी मिली है। उन्हें जान से मारने और शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा पत्र मंगलवार शाम उनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचा। पत्र में बेहद अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नवनीत राणा को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, यह पत्र हैदराबाद से 'जावेद' नाम के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। पत्र की सामग्री न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि उसमें अशोभनीय शब्दों के साथ जान से मारने और शारीरिक हिंसा की धमकी दी गई है।

जैसे ही यह पत्र मिला, नवनीत राणा के निजी सहायक मंगेश कोकाटे ने तुरंत राजापेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

अमरावती क्राइम ब्रांच की टीम भी तुरंत सक्रिय हो गई और देर रात नवनीत राणा के घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने धमकी भरे पत्र को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

अमरावती पुलिस ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी जावेद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसकी पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए तकनीकी सर्विलांस की मदद ली जा रही है।

पुलिस अधिकारी हर एंगल से जांच कर रही है कि यह पत्र किस उद्देश्य से भेजा गया है और आरोपी का मकसद क्या था।

यह पहली बार नहीं है जब नवनीत राणा को इस तरह की धमकी दी गई है। इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकी भरे संदेश और पत्र मिल चुके हैं।

इस मामले को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस