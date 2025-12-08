महाराष्ट्र: नासिक में 800 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

नासिक, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए एक हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की दुखद मौत हो गई है। यह हादसा रविवार को उस समय हुआ जब एक कार प्रसिद्ध मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर 800 फीट गहरी खाई में जा गिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

जानकारी के अनुसार, कार सप्तश्रृंगी माता मंदिर की ओर जा रही थी, तभी भवारी झरने के पास ओवरटेक करने की कोशिश में चालक ने नियंत्रण खो दिया। भवारी झरना अपने तीखे मोड़ और संकरी सड़क के लिए जाना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "महाराष्ट्र के नासिक में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों।"

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि नासिक जिले के सप्तश्रृंगी गढ़ में एक वाहन के गिरने से हुई दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु की घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुःख में शामिल हैं। शवों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है और पूरी मशीनरी वहां तैयार रखी गई है। राज्य सरकार की ओर से इन श्रद्धालुओं के उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना में शामिल वाहन किनारे से फिसलकर नीचे गहरी घाटी में गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित पटेल परिवार के थे और मंदिर दर्शन के लिए एक साथ यात्रा कर रहे थे।

पीड़ितों की पहचान कीर्ति पटेल (50), रसीला पटेल (50), विट्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60) और मणिबेन पटेल (60) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि वे सभी एक-दूसरे के निकट संबंधी थे।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी