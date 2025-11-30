महाराष्ट्र: फडणवीस को गजनवी बताने पर विधायक राम कदम ने सपकाल को दी नसीहत, गंभीरता से आएं पेश

मुंबई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्द्धन सपकाल के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गजनवी बताने पर विवाद जारी है। भाजपा विधायक राम कदम ने शनिवार को उनकी आलोचना की।

भाजपा विधायक राम कदम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष को न उनका नेता पूछता है और न ही उनका कार्यकर्ता। वह केवल और केवल सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर वह देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लेंगे, तो उन्हें मीडिया नहीं पूछेगी। उन्हें गंभीरता से पेश आना चाहिए।"

राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनने की नौटंकी करते हैं। अयोध्या में जब भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तो उसका विरोध करते हैं। 'प्रभु राम कल्पना हैं और वह कभी त्रेता युग में नहीं हुए' जैसे बयान देने वाले गांधी परिवार की गोद में जाकर उद्धव ठाकरे बैठते हैं।"

उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे को दर्द यह है कि जैसे प्रयागराज की पवित्र भूमि पर महाकुंभ हुआ और कई रिकॉर्ड टूटे और करोड़ लोग वहां पर आए, उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। इसी बात का डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है।"

भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, "उद्धव ठाकरे का बयान एक हिंदू विरोधी बयान है। पेड़ के नाम पर उन्होंने मेट्रो को रोकने का काम किया। जो विकास चार साल पहले होना चाहिए था, वह अब हुआ। कुंभ में हम एक भी पेड़ नहीं तोड़ रहे। जिन पेड़ों को तोड़ने की आवश्यकता है, उन्हें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। गलती से अगर कोई छोटा पेड़ तोड़ा जाता है तो उसके बदले कई गुना पौधे लगाए जाते हैं। कुंभ और हिंदुत्व का विरोध उद्धव ठाकरे राजनीतिक कारण से कर रहे हैं। वे कुछ लोगों का वोट पाना चाहते हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी