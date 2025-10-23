महाराष्ट्र : भाई दूज पर ठाकरे परिवार का मिलन, उद्धव और राज बहन जयवंती के घर पहुंचे

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भाई दूज के पावन अवसर पर ठाकरे परिवार का मिलन हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे गुरुवार को अपनी बहन जयवंती ठाकरे देशपांडे के दादर स्थित आवास पर भाई दूज मनाने पहुंचे।

इस पारिवारिक समारोह में राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए, जबकि उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ मौजूद रहे।

इस अवसर पर अमित ठाकरे, उर्वशी ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी उपस्थित थे। ठाकरे परिवार का एकजुट होना एक सुखद और यादगार पल बन गया, जिसने पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को दर्शाया।

माना जा रहा है कि आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव (बीएमसी) और स्थानीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि में ठाकरे भाइयों का एक साथ आना लगभग तय है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दीपावली दीपोत्सव के अवसर पर भी एक साथ आए। उस समय महाराष्ट्र ने दोनों परिवारों के बीच प्रेम का बंधन देखा।

लगभग दो दशक बाद 5 जुलाई को मराठी भाषा के एक सम्मेलन में पहली बार दोनों भाई एक ही मंच पर आए थे। राज ठाकरे उसी महीने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके आवास मातोश्री पहुंचे थे। बाद में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के शिवतीर्थ स्थित आवास पर गए और अपने परिवार के साथ भगवान गणेश के दर्शन किए।

हालांकि, ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने से विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार भी देखी गई है। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा कि उनकी पार्टी राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी।

इस दौरान, उन्होंने बताया था कि हाल में महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के साथ नवगठित समिति की बैठक में चर्चा हुई थी।

--आईएएनएस

