मुंबई-वाराणसी फ्लाइट को बम की धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग

वाराणसी, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स1023 को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। विमान की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी 176 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी है। बम निरोधक दस्ते विमान और यात्रियों के सामान की विस्तृत जांच कर रहे हैं।

यह घटना बुधवार दोपहर हुई। फ्लाइट मुंबई से दोपहर 1:30 बजे रवाना हुई थी और शाम 3:50 बजे वाराणसी पहुंचने वाली थी। उड़ान के दौरान एयरलाइन को सुरक्षा धमकी मिली। प्रोटोकॉल के तहत विमान को तुरंत वाराणसी एयरपोर्ट पर उतारा गया। लैंडिंग के बाद प्लेन को आइसोलेशन-बे में ले जाया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया।

बम डिस्पोजल स्क्वायड और सिक्योरिटी एजेंसियां विमान की गहन जांच कर रही हैं। यात्रियों के बैग और सामान की भी स्कैनिंग हो रही है।

एयर इंडिया के मुताबिक, "वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुसार, सरकार द्वारा नियुक्त बम खतरा आकलन समिति को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत शुरू किए गए। उड़ान सुरक्षित रूप से उतर गई और सभी यात्रियों को उतार लिया गया। सभी अनिवार्य सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को परिचालन के लिए छोड़ दिया जाएगा।"

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने तक सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजार है। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कई उड़ानों को बम धमकियां मिल चुकी हैं। अक्टूबर में दुबई-जयपुर फ्लाइट को ईमेल से धमकी मिली थी, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई।

इसी तरह, विस्तारा की एक फ्लाइट फ्रैंकफर्ट में उतारी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ये धमकियां सोशल मीडिया या ईमेल से आ रही हैं, जो फाल्स अलार्म साबित हो रही हैं। फिर भी, एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स सख्ती से प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं।

