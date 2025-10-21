मुंबई: नकली डाक टिकट बनाकर बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। मुंबई एमआरए मार्ग पुलिस ने जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ) के सहयोग से एक बड़े नकली डाक टिकट रैकेट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट दिल्ली और बिहार से संचालित हो रहा था।

पुलिस को जांच में पता चला कि गिरोह नकली डाक टिकटों को उनके अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेच रहा था। पुलिस ने डाक अधिकारियों की सूचना और जनरल पोस्ट ऑफिस के सहयोग से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन का पता चला है। एमआरए मार्ग पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

डाक विभाग के अधिकारियों की ओर से कुछ डाक पत्रों की जांच के दौरान नकली, जाली टिकटों का पता चलने पर इस देशव्यापी रैकेट का खुलासा हुआ।

आरोपियों की पहचान राकेश बिंद, शमसुद्दीन अहमद और शाहिद रजा के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें 23 अक्टूबर तक हिरासत में रखा है, जिससे पूछताछ के बाद पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कहीं कोई बैंक कर्मी तो इस मामले में नहीं जुड़ा है? जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को घरेलू विवाद के दौरान अपनी 14 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान सुलेमान रज्जाक कुजरा के रूप में हुई थी।

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। वाकोला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 109(1), और 352 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद सुलेमान कुजरा ने गुस्से में आकर दोनों पर वार किया, जिसमें बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी नसीमा सुलेमान कुजरा अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं।

--आईएएनएस

एसएके/डीएससी