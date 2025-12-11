मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आए 5 यात्रियों से 42.9 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने 10 और 11 दिसंबर की दरमियानी रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए पांच यात्रियों से कुल 42.898 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है। मुंबई कस्टम्स जोन-3 के एयरपोर्ट कमीश्नरेट की टीम ने गुप्त सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर चार अलग-अलग मामलों में यह कार्रवाई की।

बरामद किए गए प्रतिबंधित मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी गई है।

कस्टम्स के मुताबिक, प्रोफाइलिंग के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में तीन यात्रियों से कुल 33.888 किलोग्राम संदिग्ध एनडीपीएस पदार्थ, यानी हाइड्रोपोनिक वीड, जब्त किया गया। इसकी कीमत लगभग 33.888 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तीनों यात्री बैंकॉक से विभिन्न उड़ानों के जरिए मुंबई पहुंचे थे। पूछताछ और सबूत के आधार पर उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके अलावा, विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर एक और यात्री समूह पर कार्रवाई की गई, जिसमें दो यात्रियों से कुल 9.010 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 9.010 करोड़ रुपए आंकी गई। थाई एयरवेज की उड़ान से ये दोनों यात्री बैंकॉक से मुंबई पहुंचे थे। कस्टम्स अधिकारियों ने उन्हें भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई कस्टम्स की इस लगातार सफल कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार किया है। अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सतर्कता अभियान और अधिक कड़ा किया जाएगा।

इससे पहले, 25 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच भी मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। मुंबई कस्टम अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए मादक पदार्थों की कीमत 25 करोड़ रुपए से अधिक है। जानकारी के अनुसार, एनडीपीएस मामले में कुल 8.682 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड चार यात्रियों से जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 8.682 करोड़ रुपए बताई गई। बताया गया कि सभी यात्री बैंकॉक से आए थे और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।

