भारत समाचार

लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एसआईआर जरूरी : गुलाम अली खटाना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 04:48 PM
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एसआईआर जरूरी : गुलाम अली खटाना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने सोमवार को एसआईआर को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकारें ‘डबल मतदाता’ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो अनुचित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में किसी को भी दोहरे मतदान की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां चुनाव आयोग स्वतंत्र है। वो अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित फैसले ले सकता है। हमें यह बात समझनी होगी कि देश का वोटर वही होगा, जो देश का नागरिक होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को देश में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो भी नए वोटर्स होंगे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा।

सांसद ने कहा कि देश के नागरिक को ही यहां पर मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। इसके अलावा, जो लोग रोजगार की वजह से किसी दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। उनका भी वोटर आईडी कार्ड एक ही राज्य में बनेगा। किसी भी व्यक्ति का दो वोटर आईडी कार्ड स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। सभी लोग खुलकर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई किसी विषय को लेकर विरोध दर्ज कराता है, तो उसे इसका पूरा अधिकार रहेगा।

उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो वक्फ कानून को 'कूड़ेदान' में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या कूड़ेदान में फेंका जाएगा और क्या नहीं। यह बाद का विषय है। लेकिन, एक बात साफ हो चुकी है कि बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब 'वैष्णो देवी बोर्ड' बना था, तब भी कई लोगों ने विरोध किया था। जब इस बोर्ड का गठन हुआ था, तब साधु समाज के कई लोगों ने समर्थन किया। आज इस वजह से कई अस्पताल बन पाए। असल में कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि समाज का पिछड़ा वर्ग हमेशा से ही पिछड़ा रहे। उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले। उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाए।

उन्होंने चारा घोटाले के संबंध में कहा कि अब देश में घोटाले का समय नहीं रहा। अब देश विकास के पथ पर अग्रसर है। आपने पहले देखा होगा कि इस देश में कई तरह के घोटाले हुए थे, जिसमें कोल घोटाला, टूजी घोटाला शामिल थे। आज देश में चौतरफा विकास की बयार बह रही है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे। अब कोई चारा घोटाले का नाम नहीं सुनना चाहता है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम भी प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें।

उन्होंने सलमान खान के बयान पर कहा कि वो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं। अब पाकिस्तान की मानसिकता को लेकर वो क्या बयान देते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...