केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी कैबिनेट विस्तार को दी मंजूरी, तीन और मंत्री सरकार में होंगे शामिल

पुडुचेरी, 9 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी में तीन और मंत्रियों को सरकार में शामिल करने की मंजूरी दी है। पुडुचेरी में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने जीत हासिल की है।

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अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) ने 12 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) 5, भाजपा ने 4, तमिलागा वेट्री कझगम (टीवीके) ने 2, कांग्रेस 1, लचिया जननायक काची (लजक) 1, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) 1, नेयम मक्कल कझगम (एनएमके) 1 और निर्दलीय ने तीन सीटें जीती थीं। इसके बाद एनडीए ने 18 सीटों के साथ सरकार बनाई थी।

एन. रंगास्वामी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाला। साथ ही दो मंत्रियों नमासिवयम (भाजपा) और मल्लाडी कृष्णा राव (एनआर कांग्रेस) ने मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पुडुचेरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री और पांच मंत्री होते हैं, लेकिन शुरुआत में केवल दो ने ही पद संभाला था, जिससे बाकी तीन नियुक्तियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी।

कैबिनेट के जल्द विस्तार की कई तरफ से हो रही मांगों के बीच मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने कुछ दिन पहले उपराज्यपाल से मुलाकात की और प्रस्तावित मंत्रियों की सूची सौंपी। यह सूची फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई, जिसने अब कैबिनेट विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, मंत्रालय ने तीन अतिरिक्त मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।

कराइकल-थिरुनल्लार से भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन, लॉस्पेट से एनआर कांग्रेस विधायक शिवकोलुंधु और नेट्टापक्कम से एनआर कांग्रेस विधायक राजवेलु को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उपराज्यपाल कैलाशनाथन 17 तारीख की शाम को एक समारोह में तीनों मंत्रियों को पद की शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद मंत्रियों को विभाग सौंपे जाएंगे।

पुडुचेरी विधानसभा के सभी 30 सदस्यों के चुनाव के लिए 9 अप्रैल को हुए थे। वोटों की गिनती के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 मई को परिणाम घोषित किए। इस चुनाव में 89.87 फीसदी मतदान हुआ, जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक का सबसे अधिक मतदान है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने चुनावों में साधारण बहुमत हासिल किया और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के एन. रंगास्वामी ने पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश की 30 निर्वाचित सीटों में से 18 पर जीत हासिल की।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी