केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर जम्मू जाएंगे, बाढ़ से हुए नुकसान का करेंगे आकलन

Aug 30, 2025, 07:32 AM
जम्मू, 30 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई भारी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को दो दिवसीय जम्मू संभाग का दौरा करेंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए दो दिवसीय जम्मू का दौरा करेंगे। वह रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा और किश्तवाड़ का भी दौरा करेंगे।

यह दौरा हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के उद्देश्य से होगा, जिसमें लगभग 130 तीर्थयात्रियों सहित लगभग 150 लोग मारे गए थे।

केंद्रीय गृह मंत्री 31 अगस्त की शाम को जम्मू पहुंचेंगे और 1 सितंबर की शाम को केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लौटेंगे। इस यात्रा के दौरान उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम भी होगी।

31 अगस्त की शाम को, वह जम्मू क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

सूत्रों ने बताया, "उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बैठक में शामिल होंगे और गृह मंत्री को क्षेत्र में हुए नुकसान, राहत/बचाव कार्यों और बुनियादी ढांचे की बहाली के बारे में जानकारी देंगे।"

भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़कों, पुलों, घरों, दुकानों, फसलों सहित नागरिक संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, और माता वैष्णो देवी मंदिर और मचैल माता यात्रा बाधित हुई है।

गृह मंत्री अमित शाह माता वैष्णो देवी मंदिर जाते समय अर्धकुंवारी में घायल हुए तीर्थयात्रियों से कटरा शहर के नारायण अस्पताल में मिलेंगे।

इसके बाद वह किश्तवाड़ जिले के चशोती में बादल फटने और उसके बाद अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई आकलन करेंगे, जहां 14 अगस्त को हुए भीषण बादल फटने में 65 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे, जिनमें से ज्यादातर माता यात्रा के तीर्थयात्री थे।

वह जम्मू जिले के कुछ स्थानों का भी दौरा करेंगे, जहां बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री 1 सितंबर की शाम को नई दिल्ली लौटेंगे।

ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में प्रभावित लोगों और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

