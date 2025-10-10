भारत समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर में रहेंगे, सीएम भजनलाल शर्मा ने की तैयारियों की समीक्षा

Oct 10, 2025, 03:15 AM
जयपुर, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर प्रस्तावित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

इस बीच गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित जयपुर दौरे की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। इन तीन नवीन कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित होने वाली छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे।

उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर प्रदर्शनी का सफल आयोजन एवं अधिकाधिक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करें।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 13 अक्टूबर को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर प्रस्तावित प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन, व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन तथा सुरक्षा प्रबंधन सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इससे पहले आगामी 15 जनवरी, 2026 को राजस्थान में पहली बार आयोजित होने जा रही आर्मी-डे परेड की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। उपस्थित अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र से पधारे प्रवासी राजस्थानी बंधुओं से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सभी से प्रदेश की विकास यात्रा में सक्रिय योगदान देने तथा राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया। 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' कार्यक्रम में सहभागिता हेतु सभी को आमंत्रित भी किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/एबीएम

