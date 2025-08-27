कटरा भूस्खलन: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

श्रीनगर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के लिए मंगलवार की शाम मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने जम्मू डिवीजन और दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

जम्मू डिवीजन और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में जो भारी बारिश का दौर चल रहा है, वह मंगलवार की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच तक जारी रह सकता है। इसके बाद बारिश में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है, और आधी रात तक अधिकांश स्थानों पर मौसम सामान्य हो सकता है।

27 से 29 अगस्त के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं। वहीं 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जम्मू डिवीजन में फिर से मध्यम से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

2 से 5 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने जनता और प्रशासन के लिए कुछ जरूरी सावधानियां और चेतावनी जारी की हैं।

फ्लैश फ्लड की संभावना कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में बनी हुई है। भूस्खलन, कीचड़ धंसने, और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं कई इलाकों में हो सकती हैं। सभी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नालों, नदियों, जल निकायों, और कमजोर ढांचों से दूर रहें। जम्मू डिवीजन के निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सभी विभागों और नागरिकों से सतर्क और अपडेटेड रहने की अपील की गई है।

बता दें कि मंगलवार को ही जम्मू में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंड स्लाइड होने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसकी जानकारी श्राइन बोर्ड ने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए दी। इसी बीच, मंडलायुक्त जम्मू ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 27 अगस्त को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए लिखा, "हाल ही में हुई लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए, सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम ठीक होने पर अपनी यात्रा की योजना पुनः बनाएं।"

