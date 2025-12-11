भारत समाचार

कौसर जहां ने राहुल गांधी को बताया 'पार्ट टाइम नेता'

Dec 11, 2025, 05:57 PM

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें 'पार्ट-टाइम नेता' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं और सदन में जिम्मेदारी से बचते हैं।

कौसर जहां ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बावजूद जनता की समस्याओं को लेकर वास्तविक चिंता नहीं दिखाते। उन्होंने कहा कि सदन में खुद मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब सरकार जवाब देना चाहती है तो बाहर चले जाते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर भी वह जनता को गुमराह कर रहे हैं।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में राहुल गांधी पर निशाना साधने का जिक्र करते हुए कौसर जहां ने कहा कि अमित शाह ने जब हर मुद्दे पर उनकी कलई खोली तो राहुल गांधी घुसपैठिए के मुद्दे पर सदन छोड़कर भाग गए। उन्होंने सवाल उठाया कि समझ नहीं आता कि इनका घुसपैठियों से क्या रिश्ता है?

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण जनमुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन से बाहर जाना गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। उन्‍होंने कहा कि इसी व्यवहार के कारण जनता अब राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती। वह चुनाव हारते रहते हैं और अपनी हार के लिए ईवीएम या एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पीएम मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण जनता भाजपा के साथ है।

कौसर जहां ने यूनेस्को द्वारा दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और वैश्विक स्तर पर उसकी मान्यता का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले की सराहना करती हूं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की विरासत की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसे दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है। यह दिखाता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है, और यह वाकई सकारात्मक बात है।

कौसर जहां ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें गोपनीय विदेश यात्राओं और निजी ट्रिप में ज्यादा रुचि है।

उन्होंने कहा कि मेरे विचार से वह कांग्रेस में भी इसी तरीके से काम करते हैं और संभव है कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इससे चिंतित हों। यह उनके काम के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में पार्ट-टाइम नेता सफल नहीं होते। यहां कर्मयोगी पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो बिना एक दिन की छुट्टी लिए देशहित में काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

