कर्नाटक: पाकिस्तान और आईएसआईएस से कथित संबंधों के आरोप में दो गिरफ्तार

कलबुर्गी, 13 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने कलबुर्गी पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गुरुवार को कलबुर्गी जिले से दो लोगों को पाकिस्तान और आतंकी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया।

आरोपियों की पहचान मोहम्मद समीर और सलमान के रूप में हुई है। दोनों कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे जिले में एक गोमांस निर्यात कारखाने में काम करते थे।

पुलिस के अनुसार, दोनों कथित तौर पर व्हाट्सएप कॉल और फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया (आईएसआई) और आईएसआईएस के साथ नियमित संपर्क में थे।

संदिग्धों को अंतर-राज्यीय सोशल मीडिया निगरानी अभियान के तहत हिरासत में लिया गया, जिसके दौरान कथित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए उनके खातों पर नजर रखी गई।

निगरानी के बाद, उत्तर प्रदेश एटीएस और कलबुर्गी पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और दोनों को हिरासत में ले लिया।

आरोपियों को एटीएस द्वारा पूछताछ के लिए एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। कलबुर्गी विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद और अधिक जानकारी सामने आएगी।

यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा कर्नाटक के तुमकुरु और दावनगेरे जिलों से दो अन्य संदिग्धों को पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठनों से कथित संबंधों के आरोप में हिरासत में लेने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।

जून 2026 में, उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय प्रवासी श्रमिक सुहैल को दावनगेरे जिले में स्थानीय पुलिस, खुफिया अधिकारियों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से मिली सूचनाओं के आधार पर चलाए गए एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। उस पर ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े होने और पाकिस्तान स्थित संचालकों से संपर्क करने का आरोप था।

यह गिरफ्तारी जून 2026 में तुमकुरु और दावनगेरे में सीमा पार सोशल मीडिया संदेशों से संबंधित पहले की गिरफ्तारियों से मिली जानकारी के आधार पर हुई। सुहैल एक कारखाने में पेंटर का काम करता था। जांच में संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, पाकिस्तान स्थित संपर्क और ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों का संकेत देने वाला डिजिटल डेटा मिला।

--आईएएनएस

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