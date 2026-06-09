करूर में बाइक चालक को बचाने में कार दुर्घटनाग्रस्त, गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत

करूर (तमिलनाडु), 9 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के करूर जिले में अरावकुरिची के पास मंगलवार सुबह सड़क दुर्घटना में गर्भवती महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दंपति की दो साल की बेटी भी शामिल है।

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मृतकों की पहचान 30 वर्षीय वी. अरविंद, 28 वर्षीय पत्नी ए. जननी (आठ महीने की गर्भवती) और कार चालक 40 वर्षीय पी. वीरा के रूप में हुई है।

अरविंद और जननी मदुरै जिले के उसिलमपट्टी के पास करुथी वीरनपट्टी के रहने वाले थे, जबकि पी. वीरा उसिलमपट्टी के नेताजी नगर का रहने वाला था।

घायलों में दंपति की दो साल की बेटी ए. वावीरा और अरावकुरिची की कलाईवनार स्ट्रीट के रहने वाले 32 वर्षीय पी. पंडितुरई शामिल हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार, अरविंद, जननी और उनकी बेटी बेंगलुरु की यात्रा के बाद वीरा द्वारा चलाई जा रही कार से करूर-डिंडीगुल नेशनल हाईवे होते हुए मदुरै जिले में अपने घर लौट रहे थे।

यह हादसा सुबह करीब 6 बजे इसानथम क्रॉस कट रोड जंक्शन के पास हुआ। शुरुआती जांच से पता चला है कि पंडितुरई की मोटरसाइकिल कार के आगे चल रही थी, तभी उसने हाईवे पर अचानक दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की। दोपहिया वाहन से टक्कर से बचने की कोशिश में कार चालक ने अचानक बाईं ओर गाड़ी मोड़ी। हालांकि, गाड़ी पर से उसका नियंत्रण खो गया और तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी एक वैन से जा टकराई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

अरविंद, जननी और वीरा को जानलेवा चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दंपति की छोटी बेटी और मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर अरावकुरिची पुलिस स्टेशन की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया।

इस हादसे की वजह से व्यस्त नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकावट आई, लेकिन बाद में आवाजाही सामान्य हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है और इस जानलेवा हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी