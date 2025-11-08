कर्नाटक : मैसूरु में जंगली सूअर के हमले में किसान की मौत

मैसूरु, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मैसूरु जिले के नंजनगुड तालुक के हुल्लाहल्ली होबली में हद्या गांव के पास जंगली सूअर के हमले में शुक्रवार को एक किसान की मौत हो गई।

मृतक की पहचान हद्या गांव निवासी 35 वर्षीय रंगास्वामी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रंगास्वामी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे एक जंगली सूअर ने अचानक उन पर हमला कर दिया।

टक्कर लगने से वह बाइक से गिर गए, जिसके बाद सूअर ने उन पर हमला कर दिया।

उनकी चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि रंगास्वामी गंभीर रूप से घायल थे और उनके शरीर के कई हिस्से सूअर ने नोंच लिए थे।

भीड़ को देखकर जानवर पास के जंगल में भाग गया।

ग्रामीणों ने रंगास्वामी को तुरंत मैसूर के केआर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना के संबंध में हुल्लाहल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

सूचना मिलने पर हुल्लाहल्ली वन प्रभाग के उप-क्षेत्रीय वन अधिकारी (डीआरएफओ) विनोद कुमार अपने कर्मचारियों के साथ हमले की जानकारी जुटाने के लिए केआर अस्पताल पहुंचे।

इस दुखद घटना ने स्थानीय किसानों में चिंता पैदा कर दी है। उनका कहना है कि वे पहले से ही हाथियों, तेंदुओं और बाघों के हमलों से परेशान थे। अब जंगली सूअरों के भी हमले बढ़ गए हैं।

उन्होंने सरकार से इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और रंगास्वामी के शोक संतप्त परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने का आग्रह किया है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी