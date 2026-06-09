कर्नाटक: लिफ्ट का लालच देकर महिला से 10 युवकों ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

दावणगेरे, 9 जून (आईएएनएस)। एक चौंकाने वाली घटना में घरेलू विवाद के बाद अपने मायके लौट रही 41 वर्षीय महिला से लिफ्ट का लालच देकर 10 युवकों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। यह घटना दावणगेरे जिले के चन्नागिरी तालुक के बसवपटना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में दर्ज की गई।

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पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। महिला के बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इष्ट्री नागराज, अर्जुन, बसवंथा, कुंदुरु मारुति, हेग्गा मारुति, मनु, जोगी सुनील, प्रदीप, मधु और कानून से संघर्ष कर रहा एक नाबालिग शामिल हैं।

चन्नागिरी तालुक अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 3 जून को घटी। पीड़िता का अपने पति से झगड़ा हुआ था और वह रात में अकेले अपने मायके जा रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे रोका। उन्होंने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे मोटरसाइकिल से घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर महिला को पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

यह भी आरोप है कि आरोपियों ने घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना का खुलासा किया तो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। धमकी के कारण महिला पहले चुप रही।

हालांकि, वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़िता मंगलवार को रात करीब 12:30 बजे बसवापटना पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। सुबह 4:30 बजे तक 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।