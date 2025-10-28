कोलकाता में कपड़ा कारोबारी के घर पर ईडी का छापा, दस्तावेजों की जांच

कोलकाता, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कोलकाता में एक कारोबारी परिवार के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई किसी वित्तीय लेन-देन या कर चोरी के मामले से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि यह तलाशी किस मामले में ली जा रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सुबह करीब सात बजे बेलियाघाटा इलाके में 75 हेमचंद्र नस्कर रोड स्थित कारोबारी के घर पर छापा मारा। लगभग छह ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की।

ईडी सूत्रों के अनुसार, यह घर विश्वजीत चौधरी और रणजीत चौधरी का है। बड़े भाई विश्वजीत चौधरी का कपड़ों का कारोबार है। वहीं, रणजीत चौधरी निर्माण व्यवसाय से जुड़े हैं।

हालांकि, जांचकर्ता दोनों भाइयों के किसी अन्य व्यावसायिक संबंध या उनकी वित्तीय गतिविधियों की भी जांच कर रहे हैं।

ईडी के अधिकारियों ने केंद्रीय बल के जवानों के साथ घर पर छापा मारा। शुरुआत में, जांचकर्ताओं को घर में प्रवेश करते समय कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, लोहे के गेट को काफी देर तक धक्का दिया गया, लेकिन वह नहीं खुला। बाद में, सुरक्षा गार्ड ने आकर गेट खोला और ईडी के अधिकारी घर में दाखिल हुए।

ईडी के अधिकारियों ने घर के कई कमरों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एजेंसी को परिवार के वित्तीय लेन-देन में अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है।

इस बीच, सुरक्षा कारणों से ईडी के अधिकारियों ने किसी को भी घर के पास जाने की अनुमति नहीं दी है। राज्य प्रशासन अब जांच के नतीजों पर गौर कर रहा है।

मीडियाकर्मियों के एक वर्ग से बात करते हुए रणजीत चौधरी ने कहा, "मुझे छापे का सही कारण, उनकी जांच या वे किस मामले में यहां आए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। मैं 1996 से रियल एस्टेट और निर्माण व्यवसाय में हूं। पुरी में मेरे दो होटल हैं।"

--आईएएनएस

एसएके/वीसी