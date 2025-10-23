भारत समाचार

झारखंड: साहिबगंज में सरकारी स्कूल से मिला युवती का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

Oct 23, 2025, 04:48 PM

साहिबगंज, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सरकारी प्राइमरी स्कूल से 20 वर्षीय आदिवासी युवती का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

घटना की जानकारी मिलते ही बरहेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि युवती के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई है।

परिजनों ने बताया कि युवती रविवार को घर से यह कहकर निकली थी कि वह पड़ोस के गांव में अपने मामा के घर जा रही है, लेकिन वहां नहीं पहुंची। कई दिनों तक खोजबीन के बाद गुरुवार को उसकी लाश विद्यालय परिसर के अंदर मिली। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई है। उन्होंने दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

बरहेट थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके लिए अस्पताल में तीन चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसपी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की टीमें संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। पुलिस प्रशासन के अफसरों ने आश्वस्त किया कि आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी

