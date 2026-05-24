झारखंड: मुख्यमंत्री ने भीषण लू के बीच पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

रांची, 23 मई (आईएएनएस)। झारखंड में भीषण लू के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य भर के जिला प्रशासनों और सरकारी अधिकारियों को जनता के लिए निर्बाध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, थाना अधिकारियों, सर्कल अधिकारियों, ब्लॉक विकास अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सभी सरकारी कार्यालयों को सार्वजनिक स्थानों और सरकारी प्रतिष्ठानों के बाहर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए, सभी अधिकारियों को आम जनता के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि पैदल चलने वालों और अन्य नागरिकों को राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए पानी के टैंकर भेजने, खराब हैंडपंपों की मरम्मत करने और जहां आवश्यक हो वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि साथ ही, सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां भी जल संकट हो, वहां टैंकरों के माध्यम से तत्काल जल आपूर्ति, हैंडपंपों की मरम्मत और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं।

भीषण गर्मी के दौरान मानवीय और त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए सोरेन ने कहा कि किसी भी गांव, बस्ती या मोहल्ले को पीने के पानी की कमी का सामना नहीं करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी गांव, बस्ती या मोहल्ले को पीने के पानी की कमी के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए – यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस भीषण गर्मी के दौरान प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। जनहित सर्वोपरि है।

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भीषण लू चल रही है, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

--आईएएनएस

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