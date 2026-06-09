झारखंडः केदारनाथ यात्रा पर रवाना हुए युवक की हजारीबाग में गोली मारकर हत्या

हजारीबाग, 9 जून (आईएएनएस)। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में मंगलवार को अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक अपने मित्र के साथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मृतक की पहचान हजारीबाग शहर के ओकनी निवासी विक्की सोनी के रूप में हुई है।

Read More

घटना बरही थाना क्षेत्र स्थित करसो पुल के पास हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विक्की सोनी अपने मित्र अभिषेक कुमार उपाध्याय के साथ कार से कोडरमा रेलवे स्टेशन जा रहे थे। वहां से उन्हें ट्रेन पकड़कर केदारनाथ के लिए रवाना होना था। रास्ते में करसो पुल के पास उनकी कार का एक टायर पंक्चर हो गया। इसके बाद दोनों सड़क किनारे वाहन खड़ा कर टायर बदलने लगे।

अभिषेक कुमार उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी बातचीत या विवाद के विक्की सोनी पर गोली चला दी। गोली उनकी गर्दन में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे।

स्थानीय लोगों की मदद से घायल विक्की को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है।

थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि हत्या के सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बरही भेज दिया। फिलहाल, हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस व्यक्तिगत रंजिश, आपराधिक दुश्मनी और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी