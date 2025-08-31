भारत समाचार

जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राजभवन में हुआ भव्य स्वागत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 31, 2025, 06:39 PM
जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राजभवन में हुआ भव्य स्वागत

श्रीनगर, 31 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

उनके आगमन पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजभवन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

अमित शाह के दौरे को लेकर एयरपोर्ट से राजभवन तक सुरक्षा एजेंसियों ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे मार्ग पर पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती रही। साथ ही यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से नियंत्रित किया गया ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

राजभवन में राजकीय सम्मान के साथ गृहमंत्री का स्वागत किया गया। अमित शाह ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, और विकास योजनाओं पर चर्चा की।

अपने जम्मू दौरे से पहले अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में जैन आचार्य युगप्रधान महाश्रमणजी के दर्शन किए थे। इस भावुक मुलाकात को लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया।

उन्होंने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज अहमदाबाद में जैन आचार्य युगप्रधान महाश्रमणजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे सादगी और तपस्याव्रत के प्रतीक हैं, जो समाज को नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दिशा दे रहे हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "अहिंसा, संयम, नशामुक्ति और पर्यावरण संरक्षण उनके संदेशों का आधार हैं।"

एक अन्य एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, "गुजरात के बनासकांठा में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अम्बाजी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां हर वर्ष पूनम मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु माता अम्बाजी के दर्शन के लिए पैदल चलकर आते हैं। इस यात्रा मार्ग पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए सेवा शिविर में कार्यकर्ताओं और आस्था से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं से मिला। मां अम्बाजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।"

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...