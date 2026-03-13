जम्मू-कश्मीर में एनएच-44 पर सुरक्षा व यात्री सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूरे : नितिन गडकरी

नई दिल्ली, 13 मार्च (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर लगभग 171.25 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "जम्मू-कश्मीर में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर लगभग 171.25 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लिए हैं। इन पहलों में 'सिडको' चौक और गोले मेला–संगूर खंड पर ब्लैकस्पॉट का सुधार, सांबा में सर्विस रोड के साथ एलवीयूपी का निर्माण, झज्जर कोटली, काजीगुंड और मरहामा में आधुनिक वे-साइड सुविधाओं का विकास शामिल है।"

उन्होंने जानकारी दी कि इन जगहों को राजमार्ग पर दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों और अधिक यातायात टकराव वाले बिंदुओं के रूप में चिन्हित किया गया था। किए गए इन सुधारों से ट्रैफिक का आवागमन बेहतर हुआ है, मोड़ पर मुड़ना अधिक सुरक्षित हुआ है और सड़क की बनावट को बेहतर बनाया गया है, जिससे सुरक्षा में काफी सुधार हुआ है और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम हुई है।

नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि इस मार्ग पर विकसित की गई वे-साइड सुविधाओं में उन यात्रियों, पर्यटकों और ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थल, पार्किंग सुविधाएं, फूड कोर्ट और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो इस अहम रास्ते से सफर करते हैं।

उन्होंने 'एक्स' पर नेशनल हाईवे की तस्वीरें शेयर करते हुए आगे लिखा, "ये सुधार राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर यात्री और मालवाहक वाहनों के आवागमन को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 एक बहुत ही अहम मार्ग है, जो जम्मू को कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम जम्मू-कश्मीर में हाईवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, ताकि कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

--आईएएनएस

