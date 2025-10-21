जम्मू-कश्मीर में भाजपा नेताओं ने खास तौर से मनाई दीपावली, पार्टी मुख्यालय में रखा गया समारोह

जम्मू, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में दीपावली समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर लक्ष्मी पूजा और आरती की गई। इसके अलावा, मिठाइयां बांटी गईं और पटाखों के साथ जश्न मनाया गया।

जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा सीए ने इस शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र दिन माता लक्ष्मी के दिव्य अवतार की याद भी दिलाता है।

सत शर्मा ने सभी के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए प्रार्थना की कि दीपावली की रोशनी सभी के जीवन में उजाला और आनंद लाए।

उन्होंने लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक नागरिक के कल्याण और समृद्धि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की बात की। सत शर्मा ने यह भी कहा कि त्योहारों का असली सार मतभेदों से ऊपर उठकर एक-दूसरे को सद्भाव और स्नेह से बंधे एक परिवार के रूप में गले लगाने में निहित है।

संगठन महामंत्री अशोक कौल ने अपने संदेश में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि दीपावली सभी को सत्य के मार्ग पर चलने और धर्म के लिए दृढ़ता से खड़े होने की प्रेरणा देती है। इस पावन अवसर पर, उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर सभी को सद्गुण, ज्ञान और एकता की भावना प्रदान करें, ताकि मानव जाति एक वैश्विक परिवार के रूप में विश्व के साथ प्रगति करे।

उन्होंने यह भी कामना की कि इस त्योहार का दिव्य प्रकाश देश और पूरे विश्व के लोगों के लिए स्थायी शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।

--आईएएनएस

डीसीएच/