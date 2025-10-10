जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया: डॉ. दरख्शां अंद्राबी

सांबा, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इस अवधि में विकास का कोई ठोस कार्य धरातल पर नजर नहीं आता।

सांबा में मीडिया से बात करते हुए डॉ. अंद्राबी ने कहा कि अगर आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि जम्मू-कश्मीर में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे चुनावों के दौरान जनता से किए थे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है।

डॉ. अंद्राबी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि उमर साहब ने चुनावों के समय लोगों से वादे किए थे कि उन्हें सुविधा देंगे, उन्होंने अपनी टोपी खोल कर वोट मांगे थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि जनता ठगी महसूस कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता अब विकास चाहती है, न कि झूठे वादों पर टिकी राजनीति।

इससे पहले उन्होंने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जेन-जी वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि चाहे महबूबा सत्ता में रहें या बाहर, उन्हें कभी भी अमन-चैन और शांति से कोई लेना-देना नहीं रहा।

आईएएनएस से बातचीत में अंद्राबी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की सोच हमेशा एक जैसी रही है, जो भ्रम और अव्यवस्था पैदा करती है। उनकी मानसिकता प्रतिगामी है और उनका कभी भी शांति व सौहार्द से कोई संबंध नहीं रहा। चाहे वे सत्ता में थीं या सत्ता से बाहर, उन्हें अमन से कभी कोई मतलब नहीं रहा।

दरअसल, महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का जिक्र किया था कि उत्तराखंड से लेकर लद्दाख और सीमा पार कश्मीर तक, जेनरेशन जेड उभर रही है। वे सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं। वे सत्ता का सामना सच्चाई से कर रहे हैं। यह सिर्फ शोर नहीं है। यह दिल टूटने का प्रतिरोध है। यह विद्रोह नहीं, बल्कि अस्तित्व की पुकार है। वे अब और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वे वही मांग रहे हैं जो उनका हक है। यह हमारे देश भारत और यहां तक कि पड़ोसी पाकिस्तान के लिए भी एक चेतावनी है।

