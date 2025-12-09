जम्मू-कश्मीर: बारामूला पुलिस ने दो ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार, 964 ग्राम हेरोइन बरामद

बारामूला, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर में बारामूला पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दो ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड़ रुपए की 964 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

जम्मू और कश्मीर पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई जीएमसी बारामूला पार्किंग क्षेत्र के पास एक विशेष अभियान के दौरान की गई। यह ऑपरेशन एसएसपी बारामूला, एएसपी मुख्यालय नेहा जैन और एसएचओ थाना बारामूला इंस्पेक्टर ओवैस गिलानी की निगरानी में संचालित किया गया।

अभियान के दौरान पुलिस टीम ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, जिनकी पहचान सोबिया बानो (29) और ताहिर अहमद खान (26), दोनों निवासी त्रिकंजन, बोनियार, के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से दो पैकेटों में पैक हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया, जिनका वजन क्रमशः 424 ग्राम और 540 ग्राम निकला।

इसके साथ ही उनके पास से दो मोबाइल फोन और एक टाटा पंच वाहन (जेके 05 एल 7844) भी जब्त किया गया, जिसे तस्करी में इस्तेमाल किए जाने का संदेह है।

घटना के संबंध में थाना बारामूला में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

बारामूला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ जानकारी साझा कर सहयोग दें, ताकि जिले को नशा मुक्त बनाने के प्रयास और मजबूत हो सकें।

इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने रविवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। पुलिस ने ड्रग तस्कर के लगभग एक करोड़ रुपए की कीमत वाले घर को कुर्क किया था।

यह संपत्ति नटिपोरा के अस्तान मोहल्ला निवासी जाविद अहमद गनी पुत्र नजीर अहमद गनी के नाम पर पंजीकृत थी। आरोपी एक आदतन नशा तस्कर था। आरोपी के खिलाफ चनापोरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि संपत्ति अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थी।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम